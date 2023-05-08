Рантанен, Какко, Хартикайнен, Маннинен и Олкинуора вошли в состав Финляндии на ЧМ-2023

Теги Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Марко Анттила Теему Хартикайнен Йоэл Армия Олли Мяяття Харри Песонен Вилле Покка Атте Охтамаа Йере Саллинен Каспери Капанен Микко Лехтонен 1994 Микко Рантанен Ханнес Бьорнинен Юхо Ламмикко Эмиль Ларми Миика Койвисто Сакари Маннинен Антти Суомела Каапо Какко Никлас Фриман Ахти Оксанен Юхо Олкинуора Микаэль Сеппяля Кристиан Хельянко Вальтери Мереля Николас Матинпало Хоккей

Сборная Финляндии объявила состав на ЧМ по хоккею.

Вратари: Кристиан Хельянко, Эмиль Ларми, Юхо Олкинуора.

Защитники: Никлас Фриман, Миика Койвисто, Микко Лехтонен, Олли Мяяття, Николас Матинпало, Атте Охтамаа, Вилле Покка, Микаэль Сеппяля.

Нападающие: Марко Анттила, Йоэл Армия, Ханнес Бьорнинен, Теему Хартикайнен, Каапо Какко, Каспери Капанен, Юхо Ламмикко, Сакари Маннинен, Вальтери Мереля, Ахти Оксанен, Харри Песонен, Микко Рантанен, Йере Саллинен, Антти Суомела.

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии.

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9 комментариев

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Garikus89
Рантанену походу сказали, что это кубок мира, а не чемпионат. Вот он охренеет, когда приедет и состав увидит)
+14
0
+14
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Бомбардир Ковтун
Неплохой состав. Самое главное, что там есть Антила. А это уже гарантия победы 😀
+8
0
+8
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jonnysilverhand01
Удачи вам финны, а мы пойдем смотреть Казахстан Кап
+6
-4
+2
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jonnysilverhand01
Ответ Garikus89
Рантанену походу сказали, что это кубок мира, а не чемпионат. Вот он охренеет, когда приедет и состав увидит)
Домашний чемпионат … будут стараться
+4
-2
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Неплохой состав. Кого-то ещё дозаявят, может быть. Анттила в составе есть, значит, все будет хорошо.
+2
-1
+1
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DevilsFan
А что с Канадой? Есть состав?
+1
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0
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Илья Савчук
для домашнего чемпионата очень солидный состав
0
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Олег Усов
деревянные может и заберут медальки.
+1
-1
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Бомбардир Ковтун
Неплохой состав. Самое главное, что там есть Антила. А это уже гарантия победы 😀
да, его дубль в финале в 2019 это что-то конечно)
+1
-1
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