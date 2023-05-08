Рантанен, Какко, Хартикайнен, Маннинен и Олкинуора вошли в состав Финляндии на ЧМ-2023
Сборная Финляндии объявила состав на ЧМ по хоккею.
Вратари: Кристиан Хельянко, Эмиль Ларми, Юхо Олкинуора.
Защитники: Никлас Фриман, Миика Койвисто, Микко Лехтонен, Олли Мяяття, Николас Матинпало, Атте Охтамаа, Вилле Покка, Микаэль Сеппяля.
Нападающие: Марко Анттила, Йоэл Армия, Ханнес Бьорнинен, Теему Хартикайнен, Каапо Какко, Каспери Капанен, Юхо Ламмикко, Сакари Маннинен, Вальтери Мереля, Ахти Оксанен, Харри Песонен, Микко Рантанен, Йере Саллинен, Антти Суомела.
ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии.
9 комментариев