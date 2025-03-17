Щитов о Каменеве: «Мельдоний не помогает играть лучше, это препарат для сердца. Игроки «Толпара» на нем попались, РУСАДА испортила им карьеру. Мы не должны подчиняться WADA, нас отстранили»

Никита Щитов отметил, что мельдоний не помогает улучшить спортивные результаты.

Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

«Я даже не знаю, как мельдоний попал в организм Каменева. Нужно спросить об этом самого игрока.

Я считаю, что не должны его отстранять, потому что этот препарат не помогает играть лучше. Этот препарат для сердца, он продается в аптеках. Я не знаю, зачем мы внесли его в список запрещенных. Мы не должны подчиняться WADA, так как нас отстранили от международных соревнований.

Мельдоний никак не помогает улучшить спортивные результаты. На нем попались игроки «Толпара », РУСАДА испортила им карьеру. Из-за какого-то мельдония мы дисквалифицируем своих игроков. Вот когда нас допустят обратно на международную арену, тогда это еще можно будет обсуждать», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

В допинг-пробе Каменева концентрация мельдония превышена в 4,5 раза. Форвард ЦСКА временно отстранен («СЭ»)