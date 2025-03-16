Каменев сдал положительный допинг-тест 27 февраля после матча с «Куньлунем». Форвард ЦСКА сделал 1+1 в той игре («СЭ»)

Владислав Каменев сдал положительную допинг-пробу в конце февраля.

Ранее форвард ЦСКА сдал положительный тест на мельдоний, сейчас хоккеист временно отстранен. Сообщалось, что концентрация вещества превышена в 4,5 раза .

По информации «СЭ », Каменев сдал положительный допинг-тест 27 февраля после матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (6:0). В той игре 28-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Каменев провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.