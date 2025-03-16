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  • Александр Тихонов о допинге у Каменева: «Выгнать из хоккея на пару сезонов и запретить выезд за границу. Парню 28 лет, а он взял и исковеркал себе судьбу»
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Александр Тихонов о допинге у Каменева: «Выгнать из хоккея на пару сезонов и запретить выезд за границу. Парню 28 лет, а он взял и исковеркал себе судьбу»

Александр Тихонов высказался о допинге у Владислава Каменева.

Ранее форвард ЦСКА сдал положительный тест на мельдоний, сейчас хоккеист временно отстранен. Сообщалось, что концентрация вещества у спортсмена превышена в 4,5 раза. 

«Хоккей – это не биатлон или лыжные гонки, где допинг был более распространен. Парню 28 лет, в самом расцвете сил, а он взял и исковеркал себе судьбу. Удивляюсь такому.

В биатлоне нас выгнали за допинг из Международной федерации, но самое интересное, будет ли тут какое-то наказание, потому что в биатлоне никого не наказали кроме спортсменов. Поэтому все продолжалось. В Италии и Германии дают по пять лет тюрьмы за допинг. Доказали и сразу туда, без всяких разговоров. И нет допингеров там.

Я бы хоккеиста лишил всяких премиальных и всего прочего, чтобы это было назиданием следующим товарищам. Тем более, что мельдоний толком не дает преимущества, насколько я знаю от врачей и ученых. Думаю, что его надо выгонять из хоккея на пару сезонов без права играть в других клубах и запретить выезд за границу», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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