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  • Равиль Якубов: «У Толчинского есть шанс перевернуть сезон. У него вся карьера состоит из взлетов и пауз. Есть игроки, склонные к постоянной перезарядке»
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Равиль Якубов: «У Толчинского есть шанс перевернуть сезон. У него вся карьера состоит из взлетов и пауз. Есть игроки, склонные к постоянной перезарядке»

Равиль Якубов высказался о прогрессе Сергея Толчинского в СКА.

– Вы много лет работали в ЦСКА, в Западной конференции, что отметили для себя на Западе в последние дни?

– Наступает очень интересный момент в карьере нашего бывшего форварда, а ныне нападающего СКА Сергея Толчинского. Ему 30 лет – при современном развитии спортивной медицины это возраст расцвета. Но сезон складывается для Толчинского очень тяжело, несколько месяцев он оставался в тени.

И вот в последних матчах видим признаки настоящего Толчинского. Вернулись движение, чувство броска и передачи, как следствие пошли голы. Есть шанс перевернуть сезон.

– Удивлены этому?

 – Вся карьера Толчинского состоит из взлетов и пауз. Помню, как он начинал у нас в ЦСКА – и как потребовалась перестройка от хоккея Северной Америки к жестким, системным требованиям Игоря Никитина. Были некоторые трения.

Первый сезон в ЦСКА шел тяжело, во втором Сергей выстрелил. В СКА – наоборот, 54 очка в первом сезоне и пока лишь 14 во втором. Но бросается в глаза, что поклевки пошли.

– Как объяснить такие перепады?

– У каждого хоккеиста, мастера – своя психика, у кого-то – гибкая, кто-то, наоборот, спокоен, как удав.

Сергей в этом плане очень эмоционален. Болельщики ЦСКА, возможно, не забыли уход форварда в «Авангард», его песенные эмоции после финала Кубка Гагарина. Есть такие игроки, которые склонны к постоянной перезарядке и, образно говоря,  вынуждены иногда отталкиваться ото дна.

– Насколько важен Толчинский для нынешнего СКА?

– У Санкт-Петербурга в атаке после травмы Евгения Кузнецова в общем-то приоткрылось место лидера. Оптимальный Толчинский способен его занять – и это будет большим фактором на плей-офф. Потому и говорю об интересном этапе в карьере Сергея, – сказал экс-тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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