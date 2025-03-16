Жамнов о «Спартаке»: «Для меня не принципиально, с кем играть в плей-офф. Гадать на кофейной гуще не собираемся, все сильные. Готовимся подвести ребят не слишком загруженными»

Алексей Жамнов поделился ожиданиями от плей-офф.

«Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 4:2 в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.



– Из этой игры можно плюсы извлечь? Вряд ли в плей‑офф так позволят играть.

– Моментов много, но реализация не очень хорошая. Когда моменты есть – это хорошо. Говорит о том, что есть направление на атаку, есть скорость и взаимопонимание, но реализация пока хромает. Надеемся, что в плей‑офф будет намного лучше реализация. Сегодня пропустили на наших чистых ошибках. Конечно, эти все моменты надо убирать.

– Соперники не решали турнирных задач. Это хорошо или плохо?

– Это проблема. Настрой немножко другой. Для нас, наоборот, это хороший экзамен. У нас свой путь, надо готовиться к плей‑офф. Недонастроя не должно быть, это задача тренерского штаба. Может быть, дадим кому‑то отдохнуть, но это мы будем решать потом.

– Для вас принципиально, с кем играть в первом раунде плей‑офф?

– Для меня вообще не принципиально, с кем мы будем играть. Одна пара всем известна: «Локомотив» – «Торпедо». А что с остальными? Гадать на кофейной гуще не собираемся. Все соперники сильные. Кто выпадет, тот выпадет.

Мы готовимся подвести ребят не слишком загруженными. Плей‑офф – это другой сезон, – сказал главный тренер «Спартака».