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Защитник «Вашингтона» ван Римсдайк забил впервые за 145 матчей. Это его 1-й гол с марта 2023 года

Защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк забил в НХЛ впервые за 145 матчей .

Это произошло в игре регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (5:1). 33-летний американец отличился в середине третьего периода.

Он прервал безголевую засуху, которая длилась с 10 марта 2023 года. Тогда ван Римсдайк забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:3 Б).

Его серия из 145 игр без забитых голов была самой продолжительной в НХЛ на текущий момент.

В этом сезоне в активе ван Римсдайка 17 (1+16) очков в 67 матчах при полезности «плюс 18» и среднем игровом времени 17:19.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoТревор ван Римсдайк
logoНХЛ
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logoВашингтон
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