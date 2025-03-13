Протас об Овечкине и Карбери: «Они очень много разговаривают, мыслят в одном ключе и заряжены на победу. Уверен, тренер многому у Саши учится и сам старается помочь»

Алексей Протас считает, что Овечкин и тренер «Вашингтона» мыслят в одном ключе.

– Расскажите о ваших взаимоотношениях со Спенсером Карбери. Команда – один из лидеров НХЛ. В чем его сила? Как я понимаю, вы познакомились с ним, еще когда играли в фарм-клубе?

– Да, мы были вместе в «Херши», когда я приехал на 20 игр. Сейчас идет его второй сезон как главного тренера «Вашингтона ». Он очень хочет побеждать, заявить о себе, и у него это здорово получается.

Постоянно работает со всеми игроками не только как с командой, но и индивидуально, развивает нас, и мне это очень нравится. Когда с тобой все время обсуждают какие-то моменты, подсказывают, говорят, что ты можешь и должен лучше, – это здорово.

– Читал в вашем интервью, что Карбери посоветовал вам больше крутить головой за чужими воротами.

– Да, и этот совет мне очень помогает лучше видеть площадку. Потому что НХЛ – очень быстрая лига, лучшая в мире, и решения здесь надо принимать с максимальной скоростью.

– Как вам кажется, Карбери и Овечкин помогают друг другу?

– Безусловно. Уверен, что главный тренер многому у Саши учится и сам старается помочь чем возможно. Вижу, что они очень много разговаривают, мыслят в одном ключе и заряжены на победу, – сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас .