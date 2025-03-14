Форвард «Вашингтона» Протас – хоккеист недели по версии профсоюза игроков НХЛ
Алексей Протас признан лучшим хоккеистом недели по версии профсоюза игроков НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» набрал 7 (5+2) баллов в 4 матчах с 7 по 13 марта. Это лучший результат в НХЛ на этом отрезке.
12 марта в игре против «Анахайма» (7:4) он сделал свой 1-й хет-трик в лиге.
Всего на счету Алексея Протаса 58 (28+30) очков в 66 матчах сезона.
Овечкин отдал пас на Протаса при пустых воротах «Анахайма». Алексей сделал 1-й хет-трик в НХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть NHLPA
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