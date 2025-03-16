У Овечкина гол и передача в игре с «Сан-Хосе». Он набрал 55 (34+21) очков в 51 матче сезона
Александр Овечкин набрал 55-е очко в текущем сезоне.
В игре с «Сан-Хосе» (5:1) 39-летний россиянин сделал результативную передачу и помог своей команде открыть счет. Точным броском отметился форвард Дилан Строум. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Том Уилсон.
Затем Овечкин забил сам. Он занял место между кругами вбрасывания, замкнул диагональную передачу защитника Мартина Фегервары и установил окончательный счет. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Пьер-Люк Дюбуа.
В активе Овечкина 55 (34+21) очков в 51 матче сезона. Россиянин сократил свое отставание от снайперского рекорда Гретцки до 7 шайб.
Подробную статистику выступлений Овечкина можно посмотреть здесь.
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