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У Овечкина гол и передача в игре с «Сан-Хосе». Он набрал 55 (34+21) очков в 51 матче сезона

Александр Овечкин набрал 55-е очко в текущем сезоне.

В игре с «Сан-Хосе» (5:1) 39-летний россиянин сделал результативную передачу и помог своей команде открыть счет. Точным броском отметился форвард Дилан Строум. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Том Уилсон.

Затем Овечкин забил сам. Он занял место между кругами вбрасывания, замкнул диагональную передачу защитника Мартина Фегервары и установил окончательный счет. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Пьер-Люк Дюбуа.

В активе Овечкина 55 (34+21) очков в 51 матче сезона. Россиянин сократил свое отставание от снайперского рекорда Гретцки до 7 шайб.

Подробную статистику выступлений Овечкина можно посмотреть здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoСан-Хосе
logoПьер-Люк Дюбуа
logoТом Уилсон
logoДилан Строум
logoМартин Фегервары
logoНХЛ
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