Тарасов отразил 17 из 20 бросков в матче с «Рейнджерс». Поражение – 1-е в последних 4 играх
Даниил Тарасов отразил 17 из 20 бросков в матче с «Рейнджерс».
Вратарь «Коламбуса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (0:4).
25-летний россиянин отразил 17 из 20 бросков. Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
Таким образом, Тарасов прервал свою серию побед из 3 игр.
В 17 играх в сезоне у него 7 побед при 88,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,51.
Тарасов сыграет в воротах «Коламбуса» против «Рейнджерс». Мерзликин с женой ожидают рождения ребенка
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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