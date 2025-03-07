Бахмутов о погоне Ливо за Мозякиным: «Решать вопросы одного игрока – вредно. «Салавату» нужно выкинуть из головы этот рекорд»
Форвард «Салавата» забросил 44 шайбы в текущем Фонбет чемпионате КХЛ. До повторения рекорда лиги по количеству шайб за одну регулярку Ливо осталось отличиться 4 раза в 5 матчах.
«Салавату» не надо зацикливаться на новом рекорде Ливо. Я бы сказал, это вредно – решать вопросы одного конкретного игрока.
В данном случае у них более серьезный вопрос: они были на Дальнем Востоке. Не исключено, что в первом раунде Кубка Гагарина им достанется «Адмирал». Им надо сосредоточиться на игре в том часовом поясе и на том, как себя правильно подготовить к этому.
Им нужно выкинуть из головы этот рекорд Мозякина. И самому Ливо не о рекорде надо думать», – сказал российский тренер и функционер Игорь Бахмутов.
Козлов о погоне Ливо за Мозякиным: «Побить рекорд – дорогого стоит. Вся команда будет помогать. Достижения вдохновляют спортсмена»
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