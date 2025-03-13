Козлов после 1:3 от «Динамо»: «Салават» выпал из ритма. Хочу, чтобы Ливо побил рекорд Мозякина по голам, но он должен и играть на команду – как Овечкин с пасом на Протаса»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Динамо».

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Не лучший матч сыграли, выпали из игрового ритма, много несвойственных нам действий, проигранных единоборств. За счет этого соперник владел преимуществом. Не смогли вернуться в игровой ритм, тем более соперник габаритный, в лучшем игровом тонусе, чем мы.

– Пауза повлияла? Хотели бы, чтобы было больше 68 матчей в регулярке?

– Чем больше матчей играем, тем лучше для болельщиков. Какое есть расписание, такое и есть.

– Потратили девять минут на первый бросок в створ, за два матча один гол. Что не так с атакой?

– Желание и старание было, но мы не играли все вместе при начале атаки, теряли шайбу при входе в зону.

– У Василевского 193 заблокированных броска, идет на рекорд, что думаете о таком достижении?

– Знаем его характер, его сильные стороны: самоотверженная игра в обороне.

– Коррективы в межматчевую подготовку будете вносить?

– Мы пытались, до этой паузы у нас неплохо получалось. Сейчас делали ту же самую программу, но концовка сезона, переезд с Дальнего Востока сказался. Первый раз такая ситуация, когда так долго не играли в окончании сезона.

– Четыре матча до плей‑офф, какая цель у команды сейчас?

– Если отточим игру, заберемся повыше в турнирной таблице.

– Были ненужные удаления, что с ними делать?

– Мы должны понимать, играя против «Динамо », что тебя будут бить, как и против всех габаритных команд. Надо терпеть, каждое удаление имеет значение. Готовимся дисциплинировано играть в плей‑офф, нельзя оставлять в меньшинстве команду в подобных ситуациях, это самое главное.

– Как планируете убирать ошибки в обороне в плей‑офф?

– Работаем над зонной обороной, в плей‑офф на первый план выйдет дисциплина и выполнение игрового плана.

– Ливо без забитых шайб сегодня, он побьет рекорд Мозякина за регулярку?

– Хотел бы, чтобы побил. Сегодня не забил, ритм пропал, это случается. В команде все хотят, чтобы он побил рекорд Мозякина.

Но он должен еще и играть на команду, как это недавно сделал Овечкин с пасом на Протаса на пустые ворота, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .

Овечкин отдал пас на Протаса при пустых воротах «Анахайма». Алексей сделал 1-й хет-трик в НХЛ