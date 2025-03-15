Маклеллан о «Детройте» после 2:4 с «Каролиной»: «Наша игра во 2-м периоде никуда не годилась. Ошибки начались сразу же, мы сами отдали им инициативу»

Тодд Маклеллан высказался о поражении «Детройта» от «Каролины» (2:4).

«Ред Уингс» открыли счет в конце первого периода, а во втором пропустили 3 безответные шайбы. Итоговое поражение стало для команды 7-м в последних 8 играх.

«Второй период оказался решающим. В первом периоде нужно было пережить бурю, гол нам помог. Но наша игра во втором периоде никуда не годилась. Это было не только результатом действий «Каролины», но и наших собственных ошибок.

Они начались сразу же – потеря в первой смене, и они забили. Они завладели инициативой, которую мы сами им отдали.

Если выпадать из игры в матчах против таких команд, то это обычно приводит к поражению. Сегодня именно так и случилось», – сказал главный тренер «Ред Уингс».