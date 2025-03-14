Георгиев отразил 24 из 26 бросков «Чикаго». Победа – 5-я в 22 матчах за «Сан-Хосе»

Александр Георгиев отразил 24 из 26 бросков «Чикаго».

Вратарь «Сан-Хосе » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:2).

Победа стала для него 5-й в 22 матчах за «Шаркс» в текущем сезоне (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,75).

С общей статистикой Георгиева можно ознакомиться здесь .