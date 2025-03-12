Мичков против «Оттавы»: «минус 3», 2 хита и бросок за 21:57. Он остался без очков во 2-м матче подряд
Матвей Мичков остался без очков во 2-м матче подряд.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре НХЛ с «Оттавой» (2:5).
Сегодня Матвей Мичков провел на льду 21:57 (полезность «минус 3»), отметился 1 броском в створ ворот, совершил 2 силовых приема и допустил 1 перехват.
Всего в активе 20-летнего россиянина 47 (20+27) очков в 64 играх в дебютном сезоне в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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