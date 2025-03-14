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Торопченко забил 3-й гол в сезоне – «Питтсбургу.» У форварда «Сент-Луиса» 13 очков в 64 играх

Алексей Торопченко забросил шайбу в матче с «Питтсбургом» (3:5).

Форвард «Сент-Луиса» набрал 13-е (3+10) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 64 игры.

Сегодня за 13:14 у россиянина 3 броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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