Торопченко забил 3-й гол в сезоне – «Питтсбургу.» У форварда «Сент-Луиса» 13 очков в 64 играх

Алексей Торопченко забросил шайбу в матче с «Питтсбургом» (3:5).

Форвард «Сент-Луиса » набрал 13-е (3+10) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 64 игры.

Сегодня за 13:14 у россиянина 3 броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «0».