Козырев об 1:5 с «Трактором»: «Ключевой момент – удаление за секунду до конца 2-го периода. Пропущенный гол в этом меньшинстве перечеркнул все старания «Северстали»
Череповецкая команда проиграла гостевой матч Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 1:5.
– Ключевой момент матча – удаление, которое мы получили за секунду до конца второго периода. Гол, который мы пропустили в этом меньшинстве, перечеркнул все наши старания.
Хотя и при 0:2 у нас были моменты, но вратарь соперника не позволил нам забить.
– Когда вернется Артем Щучинов?
– Артем восстанавливается. Его не хватает в большинстве и при организации атак. Он тренируется на льду, но на данный момент играть не готов.
– Большинство – ваша главная головная боль перед плей‑офф?
– Вы правы, у нас были попытки в первом периоде, но мы не смогли забить, отсутствие Щучинова сказалось.
– Можно сказать, что вам не хватило игрока типа Кадейкина в большинстве?
– Наоборот, у нас хватает хоккеистов, например, есть Коля Чебыкин, который отлично играет перед воротами, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
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