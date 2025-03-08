Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от «Трактора».

Череповецкая команда проиграла гостевой матч Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 1:5.

– Ключевой момент матча – удаление, которое мы получили за секунду до конца второго периода. Гол, который мы пропустили в этом меньшинстве, перечеркнул все наши старания.

Хотя и при 0:2 у нас были моменты, но вратарь соперника не позволил нам забить.

– Когда вернется Артем Щучинов?

– Артем восстанавливается. Его не хватает в большинстве и при организации атак. Он тренируется на льду, но на данный момент играть не готов.

– Большинство – ваша главная головная боль перед плей‑офф?

– Вы правы, у нас были попытки в первом периоде, но мы не смогли забить, отсутствие Щучинова сказалось.

– Можно сказать, что вам не хватило игрока типа Кадейкина в большинстве?

– Наоборот, у нас хватает хоккеистов, например, есть Коля Чебыкин , который отлично играет перед воротами, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .