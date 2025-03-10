Козырев о 0:3 от «Локомотива»: «Северсталь» опять сыграла не результативно, к сожалению. Четырехминутное удаление нас подкосило, отняло много сил, у нас короткая скамейка»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Локомотивом».

Клуб из Череповца проиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:3. На 15‑й минуте второго периода при счете 0:0 защитник «Северстали » Андрей Чуркин получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

– Неплохо выглядели первую половину матча, затем четырехминутное удаление нас подкосило, отняло много сил, пропустили гол. К сожалению, в атаке сыграли опять не результативно.

– Какой момент матча стал ключевым?

– Четырехминутное удаление, во время этого меньшинства мы функционально сажаем ребят, которые выходят на лед, и это сказывается в дальнейшем.

– Что делать с такими удалениями?

– Решение есть, но нет возможности, у нас короткая скамейка, – сказал Андрей Козырев .