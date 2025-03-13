Иван Просветов: «Гладиатор» – один из моих любимых фильмов. В душе я гладиатор, бьюсь за ЦСКА»

Иван Просветов объяснил значение татуировки гладиатора на своей руке.

– Были ли какие-то подколы со стороны партнеров из-за татуировки гладиатора?

– «Гладиатор» – один из моих любимых фильмов. Никто ничего не говорил, что играю за армейский клуб. В душе я гладиатор и боец. Бьюсь за клуб ЦСКА, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов.

26-летний голкипер перешел в московский клуб летом 2024 года из «Колорадо», заключив соглашение на три сезона.