Иван Просветов: «Гладиатор» – один из моих любимых фильмов. В душе я гладиатор, бьюсь за ЦСКА»
Иван Просветов объяснил значение татуировки гладиатора на своей руке.
– Были ли какие-то подколы со стороны партнеров из-за татуировки гладиатора?
– «Гладиатор» – один из моих любимых фильмов. Никто ничего не говорил, что играю за армейский клуб. В душе я гладиатор и боец. Бьюсь за клуб ЦСКА, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов.
26-летний голкипер перешел в московский клуб летом 2024 года из «Колорадо», заключив соглашение на три сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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