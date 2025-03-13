Агент Ткачева из «Трактора» о новом контракте: «Будем выбирать клуб по окончании сезона, нам некуда торопиться. На рынке дефицит центров»
31‑летний форвард провел в текущем сезоне 65 матчей и набрал 23 (11+12) очка при полезности «минус 15». Его контракт с челябинским клубом истекает 31 мая.
– Есть ли информация о будущем клубе Владимира Ткачева?
– Сейчас рано об этом говорить. Все возможно. Были ребята, которые средне шли в регулярке, а в плей‑офф сделали большую разницу и привели команду к победе.
Вова стабильно и надежно действует. Думаю, в нем будет заинтересован практически любой клуб. Тем более, что сейчас на рынке дефицит центральных нападающих.
То, что у него будет контракт – несомненно. Возможно, он останется в «Тракторе», с Волковым (генеральным менеджером «Трактора» – Спортс’‘) мы этот контракт пока не обсуждали. Он может оказаться и в любом другом клубе КХЛ.
Мы будем выбирать клуб по окончании сезона. Владимир в статусе неограниченно свободного агента, торопиться нам некуда.
Если будет заинтересованность со стороны «Трактора» – будем разговаривать, – заявил агент игрока Александр Черных.
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