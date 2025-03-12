Зинэтула Билялетдинов: «НХЛ стала для меня серьезной школой. Та работа профессионально обогатила меня. Приехал в Россию с мощным багажом»
– Мне понравилось, что в прошлом сезоне Гатиятулин ездил на стажировку в «Ванкувер», а сейчас в системе «Филадельфии» целый сезон проводит Знарок. Вы работали в НХЛ несколько лет. Вам это помогло?
– Это очень здорово помогает. Я уехал за океан начинающим тренером, хотя уже поработал помощником с Владимиром Юрзиновым и Петром Воробьевым. Увидел там очень много нового, и НХЛ стала для меня очень серьезной школой. Порой не сразу понимал, что там происходит, но потом переваривал, анализировал – и это стало для меня серьезной пищей.
У меня было много вопросов. Но когда входишь внутрь этой кухни – многое становится ясно. В НХЛ стилистика работы такая, что все построено на постоянном общении. Все время разговаривали, разбирали какие-то ситуации, были вместе.
Считаю, что та работа, будь то в «Виннипеге», «Финиксе», фарм-клубе, чрезвычайно мне помогла и профессионально обогатила. Приехал в Россию с мощным багажом того, что там увидел.
Поэтому отлично, что они туда поехали, и наверняка будут применять что-то в работе. Когда говорят, что хоккей – он везде хоккей, возражаю: да, шайба одна, клюшка одна, но есть нюансы. И эти нюансы надо знать, поскольку именно за счет них ты можешь обыграть равного соперника. Поэтому не надо стесняться спрашивать.
– Кого и о чем?
– Главного тренера, коллег-помощников. НХЛ меня научила тому, что надо всегда задавать вопросы. Я это там и делал. Почему здесь так? Почему там иначе? Слово «почему» было для меня ключевым.
Не хочу никому давать непрошеных советов, но любопытство – одно из главнейших качеств, которое, на мой взгляд, должно быть свойственно людям нашей профессии.
И тем более это было важно тогда. Сейчас через интернет можно найти лекции на ту или иную тему, информации очень много, тогда же ее не было. И я, оказавшись в Северной Америке, увидел очень много нового для себя и по тренировочному процессу, и по отношениям в команде, и, допустим, по работе над вбрасываниями.
А наложения звеньев? У нас такого еще не было. И эти нюансы – конечно, не бездумно копируя, а проанализировав и адаптировав к своим взглядам – я стал потом использовать в своей работе. Вообще, считаю очень важным это слово – «нюансы», – сказал бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
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