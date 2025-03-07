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  • Билялетдинов о тройке Зарипов – Зиновьев – Морозов: «Их надо было еще собрать вместе. Даниса я поднял из 4-го звена, было непонятно, получится или нет»
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Билялетдинов о тройке Зарипов – Зиновьев – Морозов: «Их надо было еще собрать вместе. Даниса я поднял из 4-го звена, было непонятно, получится или нет»

Зинэтула Билялетдинов о высказался о тройке Зарипов – Зиновьев – Морозов.

В сезоне-2005/06 форварды «Ак Барса» стали выступать в одном сочетании. В том же году казанцы стали чемпионами Суперлиги. В 2008-м Зиновьев покинул клуб и перешел в московское «Динамо».

«Кто-то говорит, что «Ак Барс» побеждал благодаря им. Но ведь у каждого была своя роль! Они все – разные, их надо было еще собрать вместе.

Изначально мне было непонятно, получится или нет у них. У Морозова и Зиновьева контакт был, а Даниса я поднял из четвертого звена в первое.

У нас получилось», – сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
logoЗинэтула Билялетдинов
logoАлексей Морозов
logoДанис Зарипов
logoКХЛ
logoАк Барс
logoСергей Зиновьев
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