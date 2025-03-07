Билялетдинов о тройке Зарипов – Зиновьев – Морозов: «Их надо было еще собрать вместе. Даниса я поднял из 4-го звена, было непонятно, получится или нет»

Зинэтула Билялетдинов о высказался о тройке Зарипов – Зиновьев – Морозов.

В сезоне-2005/06 форварды «Ак Барса» стали выступать в одном сочетании. В том же году казанцы стали чемпионами Суперлиги. В 2008-м Зиновьев покинул клуб и перешел в московское «Динамо».

«Кто-то говорит, что «Ак Барс » побеждал благодаря им. Но ведь у каждого была своя роль! Они все – разные, их надо было еще собрать вместе.

Изначально мне было непонятно, получится или нет у них. У Морозова и Зиновьева контакт был, а Даниса я поднял из четвертого звена в первое.

У нас получилось», – сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов .