Билялетдинов о тройке Зарипов – Зиновьев – Морозов: «Их надо было еще собрать вместе. Даниса я поднял из 4-го звена, было непонятно, получится или нет»
Зинэтула Билялетдинов о высказался о тройке Зарипов – Зиновьев – Морозов.
В сезоне-2005/06 форварды «Ак Барса» стали выступать в одном сочетании. В том же году казанцы стали чемпионами Суперлиги. В 2008-м Зиновьев покинул клуб и перешел в московское «Динамо».
«Кто-то говорит, что «Ак Барс» побеждал благодаря им. Но ведь у каждого была своя роль! Они все – разные, их надо было еще собрать вместе.
Изначально мне было непонятно, получится или нет у них. У Морозова и Зиновьева контакт был, а Даниса я поднял из четвертого звена в первое.
У нас получилось», – сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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