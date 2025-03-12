Билялетдинов о Гатиятулине: «Рад, что он возглавляет «Ак Барс». Команда показывает очень хороший хоккей и дает результат»

Зинэтула Билялетдинов оценил выступление «Ак Барса» при Анваре Гатиятулине.

– На связи ли вы с Анваром Гатиятулиным и как вам вообще нынешний «Ак Барс»?

– Когда решался вопрос, брать ли Олега [Знарка] или кого-то еще, он тоже был в списке кандидатов. Я видел, что это интересный, перспективный парень, поэтому очень рад, что он сейчас возглавляет «Ак Барс».

Считаю, что команда показывает очень хороший хоккей и дает результат. Радуюсь за команду, мне очень интересно наблюдать за ее развитием.

Не могу сказать, что смотрю все матчи, но периодически приезжаю в Казань, хожу во дворец, мы общаемся. В целом я очень доволен тем, что вижу. У него и помощники очень хорошие, – сказал бывший тренер «Ак Барса » Зинэтула Билялетдинов .