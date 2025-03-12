Протас о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Он радовался за меня, может, даже сильнее, чем когда сам забивал. Это многое говорит о нем как о лидере»
Нападающий «Вашингтона» Протас забил 3 гола в игре против «Анахайма» (7:4). Это его первый хет-трик в НХЛ.
Третью шайбу он забил после передачи Александра Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс». Россиянин также выступил ассистентом при первом голе Протаса.
«Мы знаем его в первую очередь как бескорыстного игрока. Он так радовался за меня, может быть, даже сильнее, чем когда сам забивал голы.
Это многое говорит о нем как о товарище по команде, как о лидере, как о капитане, и именно поэтому мы побеждаем. Мы рады друг за друга и боремся друг за друга», – сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.
Капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Овечкин отдал пас на Протаса при пустых воротах «Анахайма». Алексей сделал 1-й хет-трик в НХЛ
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