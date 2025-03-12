«Вашингтон» выиграл 5-й матч подряд. Команда Карбери делит 1-е место в НХЛ с «Виннипегом»

«Вашингтон» выиграл 5-й матч подряд.

Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Анахайм » со счетом 7:4.

На данный момент «Вашингтон» делит 1-е место в таблице НХЛ с «Виннипегом ». «Кэпиталс» набрали 94 очка в 65 играх, «Джетс» – 94 балла в 66 матчах.

За счет меньшего числа матчей «Вашингтон » стоит выше в таблице, хотя уступает «Виннипегу» по числу побед в основное время (36 против 37).