«Вашингтон» выиграл 5-й матч подряд. Команда Карбери делит 1-е место в НХЛ с «Виннипегом»
«Вашингтон» выиграл 5-й матч подряд.
Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Анахайм» со счетом 7:4.
На данный момент «Вашингтон» делит 1-е место в таблице НХЛ с «Виннипегом». «Кэпиталс» набрали 94 очка в 65 играх, «Джетс» – 94 балла в 66 матчах.
За счет меньшего числа матчей «Вашингтон» стоит выше в таблице, хотя уступает «Виннипегу» по числу побед в основное время (36 против 37).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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