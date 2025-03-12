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Минтюков забил 5-й гол в сезоне в матче с «Вашингтоном». У защитника 15 очков в 52 играх

Павел Минтюков забил 5-й гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Анахайма» забросил шайбу и отдал передачу в матче против «Вашингтона» (4:7).

Он провел на льду 14:14 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ ворот и заблокировал 1 бросок.

Всего на счету Павла Минтюкова теперь 15 (5+10) очков в 52 матчах сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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