Кросби набрал 70 очков за сезон в 15-й раз в карьере. Только у Дионна, Фрэнсиса, Гретцки и Хоу больше таких чемпионатов

Сидни Кросби достиг отметки 70 очков за сезон.

Нападающий «Питтсбурга » забил 2 гола в матче НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ).

Теперь на счету Сидни Кросби 70 (23+47) баллов в 65 играх сезона.

Он достиг этой отметки в 15-й раз в карьере. По этому показателю он разделил 5-е место в истории НХЛ с Яромиром Ягром и Матсом Сундином (по 15 сезонов с 70 или более очками).

Больше таких сезонов только у Марселя Дионна (16), Рона Фрэнсиса (16), Уэйна Гретцки (17) и Горди Хоу (18).