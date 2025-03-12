Кросби набрал 70 очков за сезон в 15-й раз в карьере. Только у Дионна, Фрэнсиса, Гретцки и Хоу больше таких чемпионатов
Сидни Кросби достиг отметки 70 очков за сезон.
Нападающий «Питтсбурга» забил 2 гола в матче НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ).
Теперь на счету Сидни Кросби 70 (23+47) баллов в 65 играх сезона.
Он достиг этой отметки в 15-й раз в карьере. По этому показателю он разделил 5-е место в истории НХЛ с Яромиром Ягром и Матсом Сундином (по 15 сезонов с 70 или более очками).
Больше таких сезонов только у Марселя Дионна (16), Рона Фрэнсиса (16), Уэйна Гретцки (17) и Горди Хоу (18).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть НХЛ
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