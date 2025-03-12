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Андрей Свечников об Овечкине: «Поскорее бы переписал рекорд Гретцки. Такое бывает раз в несколько поколений и должно транслироваться по всему миру – в США, Европе, России, Азии, Африке»

Андрей Свечников высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Я не вратарь, так что мне проще воспринимать рекорд Ови. Он может и забить в матче с нами, и рекорд побить, но мы же одновременно можем в этом матче выиграть. Я только за, чтобы Саша поскорее обогнал Гретцки и переписал рекорд на себя. Буду очень рад за него.

Мне кажется, этот рекорд будет интересен всему миру, в том числе тем, кто даже не следит за хоккеем. Всем будет интересно наблюдать за матчем, в котором случится рекорд.

Такое бывает раз в несколько поколений, и такое сто процентов должно везде транслироваться – в США, в Европе, в России, в Азии, в Африке… Везде.

Лайфхака [в голах в пустые ворота] никакого нет, просто должно быть чувство, чтобы шайбу в нужное время в нужном месте отловить.

Мы же знаем, что команда соперников оставила ворота пустыми, и это хороший шанс забить и гарантированно выиграть матч. Нужно лишь вовремя отобрать шайбу», – сказал форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoАндрей Свечников
logoКаролина
logoУэйн Гретцки
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