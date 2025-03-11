СКА выиграл 3 матча подряд. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
СКА выиграл 3 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла минское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче.
Таким образом, СКА набрал 77 очков после 64 матчей и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
«Динамо» Минск уступило впервые за 10 игр. Команда тренера Дмитрия Квартальнова идет 4-й на Западе с 81 баллом после 63 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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