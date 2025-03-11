Ткачев – в составе «Авангарда» на матч с «Торпедо». Форвард не играл в этом сезоне из-за разрыва ахилла

Владимир Ткачев вошел в состав «Авангарда» на матч с «Торпедо».

29‑летний нападающий не играл в текущем Фонбет чемпионате КХЛ. Он порвал ахиллово сухожилие в июле 2024 года во время предсезонной подготовки.

В прошлом сезоне Ткачев набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сделал 11 результативных передач в 12 матчах за «Авангард ».

Встреча пройдет сегодня в Омске. Начало – в 16:30 по московскому времени.