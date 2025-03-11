Ткачев – в составе «Авангарда» на матч с «Торпедо». Форвард не играл в этом сезоне из-за разрыва ахилла
Владимир Ткачев вошел в состав «Авангарда» на матч с «Торпедо».
29‑летний нападающий не играл в текущем Фонбет чемпионате КХЛ. Он порвал ахиллово сухожилие в июле 2024 года во время предсезонной подготовки.
В прошлом сезоне Ткачев набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сделал 11 результативных передач в 12 матчах за «Авангард».
Встреча пройдет сегодня в Омске. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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