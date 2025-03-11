Канцеров о лучшем игроке мира: «Кучеров просто зверь, поучаствовал в 50% шайб «Тампы» в прошлом сезоне. Может не всегда дорабатывать, но даже так делать удивительные вещи»
Форвард «Металлурга» Роман Канцеров назвал лучшего хоккеиста современности.
«Кучеров. Больше всего мне нравится по стилю. Леворукий, крайний. Он здорово видит поляну. В прошлом сезоне он поучаствовал в 50% шайб своей команды. Просто зверь.
Я видел нарезки его смен. Он может не всегда в полную дорабатывать, но может делать удивительные вещи даже так: стоять на двух ногах, вовремя ускориться, выждать паузу, отдать передачу через три клюшки, и гол», – сказал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров.
Канцеров о плей-офф: «Нравится, что в КХЛ становится как в НХЛ – команда с 7-го места может обыграть клуб со 2-го. Не стоит выбирать соперника»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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