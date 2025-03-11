Канцеров о лучшем игроке мира: «Кучеров просто зверь, поучаствовал в 50% шайб «Тампы» в прошлом сезоне. Может не всегда дорабатывать, но даже так делать удивительные вещи»

Форвард «Металлурга» Роман Канцеров назвал лучшего хоккеиста современности.

«Кучеров . Больше всего мне нравится по стилю. Леворукий, крайний. Он здорово видит поляну. В прошлом сезоне он поучаствовал в 50% шайб своей команды. Просто зверь.

Я видел нарезки его смен. Он может не всегда в полную дорабатывать, но может делать удивительные вещи даже так: стоять на двух ногах, вовремя ускориться, выждать паузу, отдать передачу через три клюшки, и гол», – сказал нападающий «Металлурга » Роман Канцеров .

Канцеров о плей-офф: «Нравится, что в КХЛ становится как в НХЛ – команда с 7-го места может обыграть клуб со 2-го. Не стоит выбирать соперника»