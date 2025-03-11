Левшунов дебютировал в НХЛ за «Чикаго». У 2-го номера прошлого драфта 3 броска и 2 блока при полезности «минус 1» за 20:55 с «Колорадо»
Артем Левшунов дебютировал в НХЛ за «Чикаго».
19-летний защитник из Беларуси был выбран на прошлогоднем драфте НХЛ под общим вторым номером.
В текущем сезоне он набрал 22 (5+17) очка в 50 играх за «Рокфорд» в АХЛ при полезности «минус 3».
В матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (0:3) Левшунов провел на льду 20:55, нанес 3 броска и сделал 2 блока при полезности «минус 1».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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