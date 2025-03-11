Левшунов дебютировал в НХЛ за «Чикаго». У 2-го номера прошлого драфта 3 броска и 2 блока при полезности «минус 1» за 20:55 с «Колорадо»

Артем Левшунов дебютировал в НХЛ за «Чикаго».

19-летний защитник из Беларуси был выбран на прошлогоднем драфте НХЛ под общим вторым номером.

В текущем сезоне он набрал 22 (5+17) очка в 50 играх за «Рокфорд » в АХЛ при полезности «минус 3».

В матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (0:3) Левшунов провел на льду 20:55, нанес 3 броска и сделал 2 блока при полезности «минус 1».