«Чикаго» отправил Левшунова в АХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2024 восстановился от травмы
Артем Левшунов отправлен в АХЛ.
18-летний защитник «Чикаго» восстановился после травмы, полученной на тренировке перед сезоном.
Артем Левшунов был переведен в АХЛ для получения игровой практики.
«Блэкхокс» выбрали хоккеиста под общим вторым номером на драфте НХЛ-2024.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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