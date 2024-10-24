«Чикаго» отправил Левшунова в АХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2024 восстановился от травмы

Артем Левшунов отправлен в АХЛ.

18-летний защитник «Чикаго » восстановился после травмы, полученной на тренировке перед сезоном.

Артем Левшунов был переведен в АХЛ для получения игровой практики.

«Блэкхокс» выбрали хоккеиста под общим вторым номером на драфте НХЛ-2024.