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  • «Чикаго» отправил Левшунова в АХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2024 восстановился от травмы
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«Чикаго» отправил Левшунова в АХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2024 восстановился от травмы

Артем Левшунов отправлен в АХЛ.

18-летний защитник «Чикаго» восстановился после травмы, полученной на тренировке перед сезоном.

Артем Левшунов был переведен в АХЛ для получения игровой практики.

«Блэкхокс» выбрали хоккеиста под общим вторым номером на драфте НХЛ-2024.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
травмы
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logoАртем Левшунов
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