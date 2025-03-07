Маккиннон в 10-й раз набрал 5 очков за игру в НХЛ. Только у Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков – 11

Нэтан Маккиннон в 10-й раз набрал 5 очков за матч в НХЛ.

Форвард «Колорадо » забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:3).

Матч с 5 очками стал для 29-летнего канадца 10-м за карьеру в лиге. При этом он ни разу не набирал 6 или более очков.

Среди действующих игроков больше матчей с 5+ очками только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона » (11). На третьем месте идет Евгений Малкин («Питтсбург », 8).

В истории лиги в топ-3 по числу таких игр входят Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51) и Фил Эспозито (19).