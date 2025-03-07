Маккиннон в 10-й раз набрал 5 очков за игру в НХЛ. Только у Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков – 11
Нэтан Маккиннон в 10-й раз набрал 5 очков за матч в НХЛ.
Форвард «Колорадо» забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:3).
Матч с 5 очками стал для 29-летнего канадца 10-м за карьеру в лиге. При этом он ни разу не набирал 6 или более очков.
Среди действующих игроков больше матчей с 5+ очками только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (11). На третьем месте идет Евгений Малкин («Питтсбург», 8).
В истории лиги в топ-3 по числу таких игр входят Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51) и Фил Эспозито (19).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
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