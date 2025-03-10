Кравцов забросил 99-ю шайбу за «Трактор» и стал лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ
Виталий Кравцов стал лучшим снайпером в истории «Трактора».
25-летний нападающий отметился голом в матче челябинской команды против «Лады» (3:0, первый период).
Эта шайба стала 99-й по счету для Кравцова в составе «Трактора». Форварда стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ.
В текущем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Кравцов набрал 53 (26+27) очка в 63 матчах при полезности «плюс 25».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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