Кравцов забросил 99-ю шайбу за «Трактор» и стал лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ

Виталий Кравцов стал лучшим снайпером в истории «Трактора».

25-летний нападающий отметился голом в матче челябинской команды против «Лады» (3:0 , первый период).

Эта шайба стала 99-й по счету для Кравцова в составе «Трактора ». Форварда стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ .

В текущем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Кравцов набрал 53 (26+27) очка в 63 матчах при полезности «плюс 25».

