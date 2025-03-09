Мичков остался без очков впервые за 4 матча. У него 5 бросков и «минус 2» за 13:50 против «Нью-Джерси»

Матвей Мичков остался без очков впервые за 4 матча.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре НХЛ с «Нью-Джерси » (1:3).

Сегодня Матвей Мичков провел на льду 13:50 (полезность «минус 2») и отметился 5 бросками в створ.

Всего в активе 20-летнего россиянина 47 (20+27) очков в 63 играх в дебютном сезоне в НХЛ .