Мичков остался без очков впервые за 4 матча. У него 5 бросков и «минус 2» за 13:50 против «Нью-Джерси»
Матвей Мичков остался без очков впервые за 4 матча.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре НХЛ с «Нью-Джерси» (1:3).
Сегодня Матвей Мичков провел на льду 13:50 (полезность «минус 2») и отметился 5 бросками в створ.
Всего в активе 20-летнего россиянина 47 (20+27) очков в 63 играх в дебютном сезоне в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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