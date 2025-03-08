У Мичкова 47 (20+27) очков в сезоне НХЛ. Форвард «Филадельфии» сделал ассист в игре с «Сиэтлом»
Матвей Мичков сделал 27-й ассист в сезоне.
Нападающий «Филадельфии» ассистировал Оуэну Типпету в матче против «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ (1:0, перерыв).
20-летний хоккеист проводит 62-ю игру в сезоне. На его счету 47 (20+27) очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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