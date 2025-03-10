Флери о том, что пропустил от Кросби и Малкина в последнем матче против «Питтсбурга»: «Боже мой. Кто угодно, только не эти двое. Кажется, я еще долго буду об этом слышать»
«Миннесота» с 40-летним канадцем в воротах уступила «Пингвинс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь «Уайлд» отразил 19 из 21 броска, пропустив от бывших партнеров Евгения Малкина и Сидни Кросби. Свою вторую шайбу в игре Кросби забил в пустые ворота.
«Боже мой. Кто угодно, только не эти двое. Кажется, я еще долго буду об этом слышать. Сид все еще вспоминает, как забивал мне в юниорской лиге.
Игры и победы вместе с ними – это очень приятные воспоминания. Было много веселья. Было потрясающе сражаться против них на тренировках и подкалывать их, когда им не удавалось мне забить. Но сегодня я не смог над ними посмеяться», – сказал Флери.
Марк-Андре выступал за «Питтсбург» с 2003 по 2017 годы и трижды выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом. Ранее он заявлял, что текущий сезон станет последним в его карьере.
Таким образом, сегодня Флери провел последний матч против «Пингвинс» в регулярных чемпионатах лиги.
Фото: сайт «Питтсбурга».
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