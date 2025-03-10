Свечников остался без очков в 5 матчах подряд. У него 8 бросков и 15 минут штрафа на отрезке
Андрей Свечников остался без очков в 5 матчах подряд.
Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче с «Виннипегом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 43 (18+25) очка в 63 играх при полезности «минус 8» и 53 минутах штрафа.
В последних 5 играх – 0+0, 8 бросков в створ и 15 минут штрафа.
Сегодня Свечников (12:41, 4:56 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 1 силовым приемом и получил 2 малых штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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