Рябкин остался без очков в 3 матчах подряд в USHL. У него 16 баллов в 16 играх в сезоне при 50 минутах штрафа

Иван Рябкин остался без очков в 3 матчах подряд в USHL.

Форвард «Маскигона» не отметился результативными действиями в матче с «Дубьюком» (4:3 ОТ).

В текущем сезоне у 17-летнего игрока 16 (9+7) очков в 16 играх в главной юниорской лиге США при полезности «минус 2» и 50 минутах штрафа.

Россиянин, покинувший московское «Динамо » по ходу текущего сезона, называется претендентом на место в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.