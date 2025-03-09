Рябкин остался без очков в 3 матчах подряд в USHL. У него 16 баллов в 16 играх в сезоне при 50 минутах штрафа
Иван Рябкин остался без очков в 3 матчах подряд в USHL.
Форвард «Маскигона» не отметился результативными действиями в матче с «Дубьюком» (4:3 ОТ).
В текущем сезоне у 17-летнего игрока 16 (9+7) очков в 16 играх в главной юниорской лиге США при полезности «минус 2» и 50 минутах штрафа.
Россиянин, покинувший московское «Динамо» по ходу текущего сезона, называется претендентом на место в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт USHL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости