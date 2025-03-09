Маккиннон сделал дубль в матче с «Торонто» и первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков. У него 27+73 в 64 играх

Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков.

Форвард «Колорадо » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Торонто » (7:4) и был признан второй звездой.

В активе 29-летнего канадца стало 100 (27+73) баллов в 64 играх. Он достиг отметки 100 очков в третьем сезоне подряд.

Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров лиги. На втором месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (94 очка в 62 играх, 46+48), на третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (92 в 60, 28+64).

Добавим, что Нэтану осталось набрать 1 балл для достижения отметки 1000 очков за карьеру в рамках регулярок. Сейчас на его счету 999 (362+637) очков в 855 играх.