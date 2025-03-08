Толчинский о дубле в матче с «Металлургом»: «Когда впервые за долгое время забиваешь, не можешь вспомнить, как радоваться. Забываешь, что вообще надо делать»
Сергей Толчинский признался, что забыл, как праздновать голы.
Нападающий СКА сделал дубль в игре с «Металлургом» в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:2). Это его первые голы с ноября.
– Расскажите про свой второй гол.
– Мое звено хорошо сыграло – Зина [Иван Зинченко] отобрал шайбу, Дед [Павел Дедунов] увидел мой выход, отдал через бортик. Видел, что сзади никто не бежит, сразу задумал так забить.
Когда первый гол за такое долгое время забиваешь, не можешь вспомнить, как радоваться. Забываешь, что вообще надо делать, это чувство. Есть облегчение, когда долго не забиваешь. Это придает много сил и вдохновения. Надеюсь, по инерции вперед дальше понесет, – сказал Толчинский.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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