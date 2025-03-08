«Трактор» победил «Северсталь» – 5:1. Челябинцы выиграли 6 из 7 последних матчей и лидируют на Востоке

«Трактор» победил «Северсталь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

«Трактор » одержал шестую победу в семи последних матчах. Команда лидирует в Восточной конференции, набрав 88 очков за 63 игры.

В активе «Северстали » 75 очков после 62 матчей, команда идет на шестой позиции на Западе.

Следующий матч «Трактор» проведет в гостях с «Ладой» 10 марта, «Северсталь» в тот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».