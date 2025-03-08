«Трактор» впервые в истории забил 200+ шайб в сезоне КХЛ. У СКА 8 таких регулярок, у ЦСКА и «Салавата» – по 3
«Трактор» впервые в истории забил 200 и более голов в сезоне КХЛ.
Юбилейной стала шайба Семена Дер-Аргучинцева в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:0, второй период).
По чемпионатам с 200 и более голами лидирует СКА – 8 сезонов. По три таких регулярки у ЦСКА и «Салавата Юлаева». По две – у московского «Динамо» и «Спартака».
По одной – у «Локомотива», «Торпедо», «Металлурга», «Авангарда» и «Северстали».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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