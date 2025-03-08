«Трактор» впервые в истории забил 200+ шайб в сезоне КХЛ. У СКА 8 таких регулярок, у ЦСКА и «Салавата» – по 3

«Трактор» впервые в истории забил 200 и более голов в сезоне КХЛ.

Юбилейной стала шайба Семена Дер-Аргучинцева в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:0, второй период).

По чемпионатам с 200 и более голами лидирует СКА – 8 сезонов. По три таких регулярки у ЦСКА и «Салавата Юлаева ». По две – у московского «Динамо» и «Спартака ».

По одной – у «Локомотива », «Торпедо», «Металлурга », «Авангарда» и «Северстали».