Глотов о СКА: «Каждый год был очень большой приток игроков. За 3 года, что я играл, в команде остались всего 6 или 7 человек»
27-летний форвард был обменян армейцами в «Трактор» по ходу текущего Фонбет чемпионата КХЛ.
– Василий, вы провели немало времени в СКА. Какие впечатления у вас остались от клуба и города Санкт-Петербург?
– Впечатления от Санкт-Петербурга и от клуба только положительные. Питер стал очень близким городом для меня и для семьи. Клуб, естественно, с самыми высокими амбициями, и все условия тоже топовые. Было одно удовольствие представлять такой клуб.
– Как вы оцениваете развитие СКА за годы, когда играли в клубе? Какие изменения заметили в команде?
– Думаю, о развитии клуба лучше скажут более высокопоставленные люди. Могу только сказать за свое развитие: я очень сильно вырос как игрок за время выступлений в Питере.
Изменения? Каждый год был очень большой приток игроков. За три года, что я играл, между первым и третьим сезонами в команде остались всего 6 или 7 человек, – сказал форвард «Трактора» Василий Глотов.
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