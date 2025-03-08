Глотов о СКА: «Каждый год был очень большой приток игроков. За 3 года, что я играл, в команде остались всего 6 или 7 человек»

Василий Глотов высказался об игре за СКА.

27-летний форвард был обменян армейцами в «Трактор » по ходу текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

– Василий, вы провели немало времени в СКА. Какие впечатления у вас остались от клуба и города Санкт-Петербург?

– Впечатления от Санкт-Петербурга и от клуба только положительные. Питер стал очень близким городом для меня и для семьи. Клуб, естественно, с самыми высокими амбициями, и все условия тоже топовые. Было одно удовольствие представлять такой клуб.

– Как вы оцениваете развитие СКА за годы, когда играли в клубе? Какие изменения заметили в команде?

– Думаю, о развитии клуба лучше скажут более высокопоставленные люди. Могу только сказать за свое развитие: я очень сильно вырос как игрок за время выступлений в Питере.

Изменения? Каждый год был очень большой приток игроков. За три года, что я играл, между первым и третьим сезонами в команде остались всего 6 или 7 человек, – сказал форвард «Трактора» Василий Глотов .

СКА страдает весь сезон. Что Ротенберг делает не так?