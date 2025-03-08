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  • «В СКА создавали громкие вывески, тренер заряжал нас противостояниями. В «Тракторе» акцент на структуру, выполнение заданий и подготовку к плей-офф». Глотов о различиях команд
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«В СКА создавали громкие вывески, тренер заряжал нас противостояниями. В «Тракторе» акцент на структуру, выполнение заданий и подготовку к плей-офф». Глотов о различиях команд

Василий Глотов рассказал о различиях подготовки в СКА и в «Тракторе».

27-летний форвард перешел в челябинский клуб из СКА по ходу нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.

– Каковы ваши первые впечатления от команды и атмосферы в «Тракторе»?

– Приятно приезжать в команду, которая претендует на самые высокие места. Естественно, хочется выигрывать Кубок Гагарина каждый год. Впечатления хорошие: классный коллектив и отличная атмосфера в целом. Хотим побеждать как можно больше.

– Как вам работа с Бенуа Гру? Чем отличается его стиль работы?

– Пока что нормально работаем с Бенуа, мы еще узнаем друг друга лучше, прошло пока мало времени.

Отличия? В «Тракторе» больше структурированная игра, упор на четкие построения и на структуру. В СКА больше драйва и мотивации: там создавали громкие вывески и внутри клуба выделяли определенные матчи. Тренер заряжал нас противостояниями.

А в «Тракторе» акцент на структуру, выполнение заданий и подготовку к плей-офф, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.

Глотов о СКА: «Каждый год был очень большой приток игроков. За 3 года, что я играл, в команде остались всего 6 или 7 человек»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт агентства Winners
logoВасилий Глотов
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoСКА
logoКубок Гагарина
logoРоман Ротенберг
logoТрактор
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