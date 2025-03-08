«В СКА создавали громкие вывески, тренер заряжал нас противостояниями. В «Тракторе» акцент на структуру, выполнение заданий и подготовку к плей-офф». Глотов о различиях команд
27-летний форвард перешел в челябинский клуб из СКА по ходу нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.
– Каковы ваши первые впечатления от команды и атмосферы в «Тракторе»?
– Приятно приезжать в команду, которая претендует на самые высокие места. Естественно, хочется выигрывать Кубок Гагарина каждый год. Впечатления хорошие: классный коллектив и отличная атмосфера в целом. Хотим побеждать как можно больше.
– Как вам работа с Бенуа Гру? Чем отличается его стиль работы?
– Пока что нормально работаем с Бенуа, мы еще узнаем друг друга лучше, прошло пока мало времени.
Отличия? В «Тракторе» больше структурированная игра, упор на четкие построения и на структуру. В СКА больше драйва и мотивации: там создавали громкие вывески и внутри клуба выделяли определенные матчи. Тренер заряжал нас противостояниями.
А в «Тракторе» акцент на структуру, выполнение заданий и подготовку к плей-офф, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.
Глотов о СКА: «Каждый год был очень большой приток игроков. За 3 года, что я играл, в команде остались всего 6 или 7 человек»
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