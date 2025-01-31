Шайфли повторил рекорд Ковальчука по голам за «Виннипег» и «Атланту» – 328 шайб. Канадцу понадобилось на 256 матчей больше – 850 против 594
Марк Шайфли повторил рекорд Ильи Ковальчука по голам за «Виннипег» и «Атланту».
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Джетс» и «Бостоном» (6:1). 31-летний канадец забросил две шайбы и довел общее число голов за клуб в регулярных чемпионатах до 328.
По данному показателю он сравнялся с Ковальчуком, который забросил аналогичное количество шайб за 594 игры в составе «Атланты». Франшиза «Трэшерс» переехала в Виннипег в 2011 году, который стал ее правопреемником.
Шайфли для достижения этого результата понадобилось 850 игр – 256 матчей больше, чем российскому форварду. В текущем сезоне на его счету 59 (31+28) очков за 53 игры.
Ковальчук, Бафлин и Уилер – в первой сборной «Виннипега» в XXI веке, Павелец, Труба и Литтл – во второй
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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