«Бостон» выменял Йокихарью у «Баффало», отдав за защитника выбор в 4-м раунде драфта
«Бостон» выменял защитника Хенри Йокихарью у «Баффало».
Сделка состоялась перед дедлайном.
«Сэйбрс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2026, изначально принадлежавший «Эдмонтону».
У 25-летнего Йокихарью летом истекает срок действия однолетнего контракта с зарплатой 3,1 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом, так как отыграл 7 сезонов в НХЛ.
В текущей регулярке финн провел 42 матча и набрал 6 (3+3) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 16:18.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Бостона»
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