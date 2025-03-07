«Коламбус» выменял Канина у «Сан-Хосе» на выбор в 4-м раунде драфта

«Коламбус» выменял форварда Люка Канина у «Сан-Хосе».

«Шаркс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025, изначально принадлежавший «Сент-Луису».

Контракт 27-летнего нападающего с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.

В регулярном чемпионате Канин провел за «Шаркс» 63 матча и набрал 18 (11+7) очков. Всего в лиге у него 422 игры и 142 (73+69) балла.