«Коламбус» выменял Канина у «Сан-Хосе» на выбор в 4-м раунде драфта
«Коламбус» выменял форварда Люка Канина у «Сан-Хосе».
«Шаркс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025, изначально принадлежавший «Сент-Луису».
Контракт 27-летнего нападающего с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.
В регулярном чемпионате Канин провел за «Шаркс» 63 матча и набрал 18 (11+7) очков. Всего в лиге у него 422 игры и 142 (73+69) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Коламбуса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости